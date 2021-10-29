ABD Dışişleri Bakanı’ndan 29 Ekim açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlarken, ABD adına Türkiye halkını kutluyorum. Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz, gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir açıklama paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlarken, Amerika Birleşik Devletleri adına Türkiye halkını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Türkiye önemli bir NATO Müttefiki ve ABD’nin ortağıdır. Türkiye, on yıllardır küresel zorluklarla yüzleşirken ABD ve uluslararası toplumla birlikte hareket etti. Uzun süredir devam eden ilişkimiz, güçlü ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliği üzerine kurulmuştur. Türkiye ile ABD arasında derin bağlar nesillerdir devam ediyor ve ilişkimizin gücü için kritik önem taşıyor.

Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz, gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.”