ABD Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye ve BM’ye takdir

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl koridoru anlaşması konusunda açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan ve Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli çıkışını sağlayan anlaşmayı takdir etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi”nin imzalanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

ABD’li Bakan açıklamasında, “Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden ihracatını sürdürmek ve dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara milyonlarca ton Ukrayna tahılı ulaştırmak için bir plan taahhüdünde bulundu. ABD bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu müzakerelere arabuluculuk yapma konusundaki kararlı diplomatik çabalarından dolayı takdir ediyor” dedi.