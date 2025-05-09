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ABD Dışişleri Bakanlığı Çözüm Üzerinde Çalışıyor

ABD’DEN GAZZE’YE İNSANİ YARDIM AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştıracak çözüme “birkaç adım uzaklıkta” olduklarını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “barışı güvence altına alacak, İsrail’i koruyarak Hamas’ı eli boş bırakacak ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler” çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

ÇÖZÜME YAKLAŞILDIĞI VURGUSU

Bruce, “Trump’ın ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız” ifadelerini kullandı. ABD’nin Gazze için insani yardımların ulaştırılması konusunda atılacak adımlara odaklandığı açıkça belirtildi.

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