Abd Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de 27 Filistinli öldü. Bruce, “Savaş Alanı” dedi. GHF bağımsızdır, finansman yok. İnsani yardım çözümleri arıyoruz. Iran, Azami Baskı Kampanyası Devam Ediyor. Gazze, 79 ölü sayısı bildirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İfadeleri

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki yardım dağıtımında 27 Filistinlinin yaşamını yitirmesini değerlendirdi. Bakanlık, bu durumu “savaş alanı” terimiyle açıkladı ve yardım kuruluşunun ABD’den fon almadığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Bruce, İsrail ordusunun Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef almasına ilişkin, bu bölgenin “savaş alanı” olduğunu belirtti ve İsrail’in olayı soruşturduğunu ifade etti. “İsrail’in son olayı soruşturması gerçeğini takdir ediyoruz ve bu konuda ortaya çıkacak raporu takip edip sizi bilgilendireceğiz” dedi.

İnsani Yardımda Bağımsızlık Vurgusu

Bruce, İsrail-ABD güdümündeki Gazze İnsanı Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla şu ana dek 7 milyon öğün yemek dağıtıldığını öne sürdü. GHF’nin “bağımsız bir organizasyon” olduğunu ve ABD’den finansman almadığını savundu. “GHF bizim projemiz değil. Yine de, elbette, Gazze’ye yardım ulaştırmak için sürekli olarak yaratıcı çözümler arıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İran ile ABD arasında süregelen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt verirken, salonda gülüşmelere yol açtı.

Gazze’deki Son Durum ve Yaralılar

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 161 kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Son saldırılarla birlikte, Gazze’de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan ateş açması sonucunda ölenlerin sayısı 79’a ulaştı. İsrail ordusu, bu durumun farkında olduklarını ve Filistinlilerin üzerine ateş açtıklarını kabul etti.