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ABD Dışişleri Bakanlığı Gazze’ye Yardım Bekliyor

İYİ GELİŞMELERİN MÜJDESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Gazze’ye uygulanan sıkı ablukaya rağmen yardımların ulaştırılması konusunda oldukça yakın bir zamanda “çok iyi bir gelişme” yaşanacağını duyurdu. Bruce, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin Ortadoğu ile ilgili sorularını yanıtladı. Gazze’ye yardımların yeni bir vakıf aracılığı ile sağlanacağına yönelik iddialar hakkında konuşan Bruce, “Öncelikle, Gazze’ye yardım ulaştırma konusunu konuşanlar için çok önemli bir duyurunun önüne geçmeyeceğim. Bu bilginin, kesinlikle birkaç gün içinde açıklanacağını düşünüyorum.” diye belirtti.

YENİ VAKIFLA İLGİLİ ŞİKAYETLER

Bruce, yeni yardım vakfı ile ilgili Birleşmiş Milletler bünyesinde dile getirilen bazı itirazlara yönelik olarak, “şikayetlerin ne olabileceği veya bundan kimin mutsuz olduğu konusunda” yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti. Ancak yeni yardım kuruluşunun duyurusuyla birlikte söyleyecek çok şeyi olacağına dikkat çeken Bruce, “Bu çok iyi bir haber olacak, bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

BAŞKAN TRUMP’IN ETKİSİ

Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın rolüne değinen Bruce, “Başkan’ın Gazze’ye yardım konusundaki ilgisi ve bunun çözülmesine yönelik kişisel katılımı ve taahhüdü, işleri daha hızlı hareket ettiren bir şey.” ifadesini kullandı. Bruce, Gazze ile ilgili atılan adımların ve Yemen’deki Husilere dair gelişmelerin, ABD’nin İran ile gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı görüşmelerden bağımsız olduğunu vurgulayarak, bunların haftalar ve aylar süren çalışmaların sonuçları olduğunu belirtti. Öte yandan, İsrail’in mart ayının başında aldığı bir kararla, Gazze’ye her türlü insani yardımı tamamen durdurma kararı aldığı hatırlatıldı.

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