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ABD Dışişleri Bakanlığı Merz’i Kutladı

ALMANYA’DA YENİ ŞANSLÖYE TEBRİK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya parlamentosunda yapılan oylama sonrasında yeni şansölye olarak seçilen Friedrich Merz’i tebrik etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Avrupa ve Orta Doğu’daki gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya parlamentosunda gerçekleştirilen ikinci tur oylamanın neticesinde şansölye seçilen Merz’i kutladığını belirten Bruce, ülke ile işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bruce, “Frederick Merz’i Almanya’da şansölye olarak seçilmesinden dolayı kutluyoruz. ABD ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için Almanya ve bir sonraki hükümetiyle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle iş birliğinin önemine dikkat çekti. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) 23 Şubat’taki ani seçimler sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon anlaşması imzalayarak parlamentodan onay alan Merz, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Almanya’nın 10. şansölyesi oldu.

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