Abd Dışişleri Bakanlığı’ndan Kaygı Açıklaması

ABD’DEN YAPTIRIMLARA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı Batılı ülkelerin İsrailli iki bakan için aldığı yaptırım kararını “son derece yararsız” olarak tanımladı ve İsrail’i uluslararası toplumdan tecrit eden her adım için “kaygı duyduklarını” bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e karşı İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç’in aldığı yaptırım kararını değerlendiren Bruce, “Bunu son derece yararsız buluyoruz.” şeklinde konuştu.

GELİŞMELER HAKKINDA DUYULAN ENDİŞE

Bruce, Gazze halkının maruz kaldığı durumda Hamas’ın rolünü vurgulayarak, “İsrail’in uluslararası toplumdan daha fazla tecrit edilmesine yol açacak her türlü adımdan kaygı duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaptırımların “Gazze’de ateşkese yaklaşmaya yardımcı olmadığını” savunan Bruce, müttefiklerin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Gazze İnsani Yardım Vakfı’nı desteklemelerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME YANIT VERİLMEDİ

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç dışişleri bakanlarının ortak açıklamasıyla Filistinlilere karşı nefreti kışkırttıkları gerekçesiyle yaptırım kararı aldığını duyurduğu Ben-Gvir ve Smotrich hakkında sorular yöneltildiğinde Bruce, ABD’nin iki devletli çözüme bakışını geçiştirdi. Bruce, “Bakan Marco Rubio dış politika yapmıyor, Başkan Trump’ın bakış açısını ve vizyonunu uyguluyor.” diyerek, konuya dair açıklama yapmaktan kaçındı. Gazetecileri de Filistin’deki iki devletli çözüm konusuyla ilgili olarak Beyaz Saray’a yönlendirdi.

ESİR DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Basın toplantısında, İstanbul’da yapılan Ukrayna-Rusya görüşmeleri üzerine yöneltilen soru üzerine Bruce, iki ülke arasında kalıcı bir çözümün yalnızca doğrudan müzakerelerle sağlanabileceğini ifade etti. Bruce, “Her iki tarafla en üst düzeyde yakın temas halindeyiz ve bu durumda daha fazla tutuklu değişiminin başarısını memnuniyetle karşıladık.” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı olarak esir değişimi müzakerelerine dahil olmadıklarını belirten Bruce, Türk yetkililerle her zaman müttefikleriyle görüştüklerini ancak bu görüşmelere dair ayrıntılara girmeyeceğini söyledi.