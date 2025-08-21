ABD Dışişleri Bakanlığı, Vize İhlallerini İnceliyor

VİZE İHLALLERİ ÜZERİNE YENİ İNCELEMELER

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını ihlal edip etmediğini araştırdığını duyurdu. Bakanlık, Associated Press’in (AP) yönelttiği soruya verdiği yazılı yanıtta, vize sahiplerinin, vize verildikten sonraki potansiyel ihlallere dair tüm bilgilerin “sürekli incelemeye” tabi tutulduğunu belirtti.

İHLAL DURUMUNDA VİZE İPTALİ

Açıklamada, 55 milyondan fazla vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda vizelerin iptal edilebileceği ve ABD’de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği vurgulandı. İhlaller arasında, “vize süresinden uzun süre ABD’de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek” gibi durumlar olduğu kaydedildi.

ÖĞRENCİ VİZELERİNDE İPTALLER

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan 19 Ağustos tarihli açıklamada, yılın başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesinin, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçileri olarak protestolara katılan öğrencilerin vize durumlarının incelendiğini ve bu vizelerin iptal edileceği mesajını vermişti.