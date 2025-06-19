Abd Dışişleri Bakanlığı Vize Sürecini Başlattı

VİZE BAŞVURULARININ YENİDEN AÇILMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı öğrenciler için askıya alınan öğrenci vizesi başvuru sürecinin yeniden başlayacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarını erişime açık tutmaları gerekliliği vurgulandı.

POLİTİKAK İHTİMALİNE DİKKAT

Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik ve konsolosluklara yönlendirdiği mesajda, “siyasi aktivizm geçmişi gösteren başvuru sahiplerini” belirlemeleri ve bu kişilerin ABD’de benzer faaliyetlerde bulunma olasılıklarını değerlendirmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca, konsolosluk görevlilerinden başvuranların çevrimiçi paylaşımlarında “ABD’ye, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi” olup olmadığının araştırılması istendi.

ULUSAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışı temsilciliklerinden, başvuru sahiplerinin ABD ulusal güvenliğine yönelik potansiyel tehdit oluşturan konularla birlikte, Hamas ile bağlantıları ve antisemitik taciz gibi durumlarının da irdelenmesini talep etti.