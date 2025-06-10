Abd Dışişleri Bakanlığı, Yaptırımları Olumsuz Değerlendirdi

ABD’DEN ISRAİL YAPTIRIMLARINA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı Batılı ülkelerin İsrailli iki bakana yönelik uyguladığı yaptırımları “son derece yararsız” olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın toplantısında bu konudaki kaygılarını dile getirdi. İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç’in, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararına ilişkin soruya Bruce, “Bunu son derece yararsız buluyoruz.” yanıtını verdi.

KAYGILARINI DİLE GETİRDİ

Bruce, Gazze halkının sıkıntılarının Hamas’tan kaynaklandığını belirterek, “İsrail’in uluslararası toplumdan daha fazla tecrit edilmesine yol açacak her türlü adımdan kaygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Yaptırımların “Gazze’de ateşkese yaklaşmaya yardımcı olmadığını” savunan Bruce, müttefiklerin yardım etme niyetinde olmaları durumunda Gazze İnsani Yardım Vakfı’nı desteklemek için Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gıda ve yardım konularına odaklanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç dışişleri bakanları, ortak bir açıklama yaparak, Batı Şeria’da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttıkları gerekçesiyle İsrail’deki iki bakan için yaptırım kararı alındığını duyurdu. Bruce, ABD’nin iki devletli çözüm konusundaki bakış açısına dair sorulara yanıt vermekten kaçındı. Büyükelçi Mike Huckabee’nin “iki devletli çözüm önerisini ABD’nin artık desteklemediği” yönündeki açıklamalarına yorumda bulunmayacağını belirten Bruce, Dışişleri Bakanlığının bu konudaki pozisyonunun ne olduğuna dair bir soruya ise, “Bakan Marco Rubio dış politika yapmıyor, Başkan Trump’ın bakış açısını ve vizyonunu uyguluyor.” şeklinde yanıt verdi. Bruce, gazetecileri Filistin’deki iki devletli çözümle ilgili sorular için Beyaz Saray’a yönlendirdi.

ESİR DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ YORUMLAR

Basın toplantısında, AA muhabirinin İstanbul’da gerçekleşen Ukrayna-Rusya görüşmeleri ve esir değişimi konusuyla ilgili sorusunu değerlendiren Bruce, iki ülke arasında gerçek bir çözümün yalnızca doğrudan müzakerelerle sağlanabileceğini vurguladı. Bruce, “Elbette, her iki tarafla da en üst düzeyde yakın temas halindeyiz ve bu durumda daha fazla tutuklu değişiminin başarısını memnuniyetle karşıladık.” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, esir değişimi müzakerelerine dahil olmadıklarını aktarırken, Türk yetkililerle sürekli görüşmeye devam ettiklerini ancak bu görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceklerini de sözlerine ekledi.