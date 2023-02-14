ABD Dışişleri Sözcüsü: Deprem tüm dünyayı etkiledi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye’de yaşanan depremin tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye ve Suriye’yi değil dünyayı etkilediğini belirtti.

Price, basın toplantısında, deprem görüntülerinin çok derinden etkileyici olduğunu ifade ederek, insanlara yardım için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Sözcü Ned Price, “Yıkımlara ve insan hayatı kayıplarına bakarak, bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil, dünyayı etkiledi.” diye konuştu.

“Asrın felaketi”nin yeni uydu görüntüleri paylaşıldı

ABD’nin Türkiye ve Suriye’de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini anlatan Price, “Olağanüstü zor koşullar altında gece gündüz çalışan insani müdahale ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığını takdir ediyoruz.” dedi.