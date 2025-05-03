Abd Dışişleri, Suudi Arabistan’a Silah Satışı Onayladı

ABD’DEN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füzelerin yanı sıra ilgili ekipmanın 3.5 milyar dolar karşılığında satışını onayladı. Pentagon’a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suudi Arabistan Krallığı’na bu füzelerin ve ekipmanın satışına onay verdiği duyuruldu.

KONGRE’YE BİLDİRİM YAPILDI

Satışa ilişkin gerekli bildirimin Kongre’ye yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, satışın Körfez bölgesindeki politik istikrara ve ekonomik gelişime katkıda bulunan bir ülkenin güvenliğini iyileştirerek ABD’nin dış politika hedeflerine ve ulusal güvenlik amaçlarına destek olacağı ifade edildi. Söz konusu ekipmanın ve desteğin bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TALEPLER

Suudi Arabistan, bin adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze (AMRAAM) ile 50 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm kiti, ek yedek parça ve lojistik destek talep etti.