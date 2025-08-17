Haberler

ABD Dışişleri Temsilcisi Güvenlik Garantileri Açıklıyor

GÜVENLİK GARANTİLERİ ANLAŞMASI

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı” açıklamasını yaptı. Witkoff, Rusya ve ABD’nin Alaska Zirvesi’nde bu güvenlik garantileri üzerine anlaştığını ifade etti.

GELECEK KİEV’İN TUTUMUNA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Alaska Zirvesi’nde Trump’ın ekibinde yer alan Witkoff, güvenlik garantilerinin geleceğinin artık Kiev’in tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Bu durum, Ukrayna’nın alacağı pozisyonun anlaşmanın uygulanmasını ne şekilde etkileyeceği açısından önemli bir nokta oluşturuyor.

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

