Abd Eğitim Bakanlığı, Columbia’nın Akreditasyonunu İptal Etti

ABD EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

ABD Eğitim Bakanlığı, Filistin’e destek gösterilerinde dikkat çeken Columbia Üniversitesi’nin “antisemitizmle yeterince mücadele etmediği” ve “ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiği” nedeniyle akreditasyon standartlarını karşılamadığını açıkladı. Bakanlık, New York’taki üniversitenin “federal ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiği” yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, üniversitenin kampüsteki Yahudi öğrencilere yönelik tacizleri göz ardı ettiği ve antisemitizmle yeterince mücadele etmediği iddia edildi.

BAKAN AÇIKLAMADA BULUNDU

Eğitim Bakanı Linda McMahon, Columbia Üniversitesi yönetiminin 7 Ekim saldırılarının ardından Yahudi öğrencilere karşı tacizlere kayıtsız kaldığını savundu. McMahon, “Bu sadece ahlaka aykırı değil, aynı zamanda yasa dışıdır.” ifadesini kullandı. Bakanlığın akreditasyonla ilgili bildiriminin ardından üniversitenin, belirli bir süre içinde ilgili yasal düzenlemelere uyma ve akreditasyonunu korumak için adımlar atması bekleniyor.

PROTESTOLARIN ARDINDAN GELEN SONUÇLAR

Columbia Üniversitesi’nin Manhattan’daki ana kampüsü, geçen yıl ABD’nin İsrail’e verdiği destek ve İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları yüzünden düzenlenen protestoların odak noktası olmuştu. Geçen yaz ülke genelinde üniversitelerde düzenlenen gösteriler sonucu dersler iptal edilmiş, bazı üniversite yöneticileri istifa etmişti. Protestolara katılan bazı öğrenciler gözaltına alınmış ve okuldan uzaklaştırılmıştı.