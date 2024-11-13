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Ekonomi

ABD Ekim Ayı Enflasyon Verisi Açıklandı

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ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD’nin ekim ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,6 arttı. Bu gelişme, ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda bekleniyordu. Böylece, TÜFE’nin artış oranı beklenen seviyelerde gerçekleşmiş oldu.

ÇEKİRDEK TÜFE’DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek TÜFE, ekimde yüzde 0,3 oranında bir artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseliş kaydedildi. Ekonomistlerin bu veri için de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 seviyelerinde bir artış öngördüğü bilinmekte. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon verilerini para politikası kararlarında dikkate alarak titizlikle izliyor.

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