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Ekonomi

ABD Ekim Ayı Enflasyonu Açıklandı

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ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD’nin ekim ayı enflasyon verileri duyuruldu. Ekim döneminde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. TÜFE’nin aylık olarak yüzde 0,2 ve yıllık olarak yüzde 2,6 artacağı tahmin ediliyordu. Bu durum, beklentilere uygun bir sonuç ortaya çıkardı.

ÇEKİRDEK TÜFE VERİLERİ

Ekim ayındaki çekirdek TÜFE, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda yüzde 0,3 oranında bir artış kaydederken, yıllık bazda da yüzde 3,3 artış sağladı. Bu verilerin de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 şeklinde geleceği bekleniyordu. ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararlarında önemli rol oynayan enflasyon verilerini titizlikle izliyor.

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