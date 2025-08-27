Abd, Ekonomik Yaptırımlar Uygulayacak

Haberler

ABD’DEN MOSKOVA’YA YAPTIRIM GÖLGESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın ateşkese yönelmemesi durumunda Moskova’ya ekonomik yaptırımlar uygulama konusunda istekli olduklarını ifade etti. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkese yaklaşmaması halinde bu yaptırımları devreye sokacaklarını belirtti.

SAVAŞA SON VERMEK İSTİYORUZ

Trump, “Biz bu savaşa son vermek istiyoruz. Ekonomik yaptırımlarımız var. Ben ekonomik yaptırımlardan bahsediyorum çünkü bir dünya savaşına girmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Bu açıklama, ABD’nin uluslararası güvenlik konularındaki kararlılığını ve diplomatik çabalarını vurgulayarak, bölgedeki gerilimlerin nasıl ele alınacağı konusunda önemli bir mesaj veriyor.

İlişkinin Gerçek Olacağına İnanılmadı. Söylentiler Boş Çıktı, Aşk Büyüdü. Taylor Ve Travis Mutlu Birliktelik. Nişanlandıklarını Duyurdular, Tüm Dünya Şaşırdı. Görüntüler...

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin iki yıllık ilişkisi, romantik bir bahçede yapılan nişan töreniyle resmiyet kazandı. Çift, nişan fotoğraflarını paylaştı.
Amasya’da Atlarla Yarışmanın Keyfi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir seyyah, dağda motosikletiyle gezinti yaparken yılkı atlarıyla yarışmaya girişti. O anları cep telefonuyla görüntüledi.

