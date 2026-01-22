ABD Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 4,4 Büyüdü

ABD EKONOMİSİNDEN ÖNEMLİ BÜYÜME VERİLERİ

ABD’den gelen ekonomik veriler, küresel ekonominin yönünü belirleme açısından kritik öneme sahip. Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin güncellenmiş Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuna açıkladı. Ülke ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 oranında bir büyüme göstererek tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi.

EN YÜKSEK BÜYÜME PERFORMANSI

ABD ekonomisi, 2023’ün üçüncü çeyreğinden itibaren en yüksek büyüme oranına ulaştı. Önceki ay yayımlanan verilerde, ekonominin 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 oranında büyüyeceği tahmin edilmişti. Ülkede, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ile daralan ekonomi, devamında ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme kaydederek toparlandı. Üçüncü çeyrekteki büyüme ise, tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve yatırımlardaki artış ile ithalattaki düşüşten kaynaklandı.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARINDA ARTIK GÖZLEMLER

Kişisel tüketim harcamalarındaki fiyat endeksi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 oranında bir artış gösterdi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte ise yüzde 2,1 artış kaydedilmişti. Gıda ve enerji harcamaları dışındaki çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise öncü tahminlere paralel olarak yüzde 2,9 oranında gerçekleşti. Önceki çeyrekte bu endeks yüzde 2,6 artış göstermişti.