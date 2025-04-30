Abd Ekonomisi Yüzde 0,3 Daraldı

ABD EKONOMİSİNDEKİ DARALMA

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklenmedik bir şekilde yüzde 0,3 daraldı. ABD Ticaret Bakanlığı, 2025’in ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamalara göre, ABD’de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azalma gösterdi. Bu dönemde ekonominin yüzde 0,2 büyümesi bekleniyordu. Ülke ekonomisi, 2022’nin ilk çeyreğinden beri ilk defa küçülme yaşadı. 2024’ün son çeyreğinde yüzde 2,4, 2023 genelinde ise yüzde 2,8 büyüme oranı kaydedildi.

EKOLOJİK FAALİYETLERDEKİ DÜŞÜŞ

Yılın ilk çeyreğindeki daralmanın temel sebepleri arasında, ithalatın artışı ve kamu harcamalarındaki azalma öne çıkıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,6 oranında bir artış gösterdi. Geçen yılın son çeyreğinde bu endeks yüzde 2,4 oranında bir artış elde etmişti. Ayrıca, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönem içinde yüzde 3,5 yükseldi. Piyasa tahminleri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 3,1 oranında artacağı yönündeydi. Önceki çeyrekte bu endeks yüzde 2,6 artış göstermişti.