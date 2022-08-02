ABD, El Kaide liderini öldürdü

ABD, Afganistan’da düzenlediği operasyonda El Kaide lideri Eymen el Zevahiri’yi öldürdü. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, “ABD’yi tehdit ediyordu. 11 Eylül terör saldırılarının planlayıcısıydı. Adalet yerini buldu” ifadelerini kullandı.
ABD, Afganistan’da El Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi.
ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Zevahiri’nin 31 Temmuz Pazar günü yerel saat ile 06.18’de Afganistan’ın başkenti Kabil’de öldürüldüğünü açıkladı.
Biden açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:
“El Kaide lideri Eymen el Zevahiri talimatım üzerine düzenlenen operasyonda öldürüldü. ABD’yi tehdit ediyordu. 11 Eylül terör saldırılarının planlayıcısıydı. Adalet yerini buldu.”
Biden, Zevahiri’nin bulunduğu binaya insansız hava aracından 2 adet Hellfire füzesi fırlatıldığını söyledi.