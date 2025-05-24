Abd Enerji Açığını Kapatmaya Hazır!

ABD’NİN NÜKLEER ENERJİ HAMLESİ

ABD, enerji alanında önemli bir gelişme yaşıyor. Başkan Donald Trump, 23 Mayıs 2025’te Oval Ofis’te yaptığı törenle, ülkenin nükleer enerji üretimini artıracak dört kritik başkanlık kararnamesini imzaladı. Artan enerji talebinin yapay zeka (AI) ve veri merkezleri ile birleştiğini belirten Trump, nükleer enerjiyi “Amerika’nın enerji geleceği” olarak tanımladı. Trump, ABD’nin bu alandaki enerji ihtiyacının büyük olduğunu ve nükleer enerjinin bu ihtiyacın karşılanmasında hayati bir rol oynadığını ifade ederek, nükleer enerjiye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

NÜKLEER ENERJİDE YENİ DÖNEM

Trump, “Bugün nükleer enerji konusunda büyük bir duyuru yapıyoruz. Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir, bugünkü kararnameler bizi bu sektörde gerçek bir güç haline getirecektir. Büyük nükleer tesislerden bahsediyoruz ve bu alanda teknoloji, güvenlik ve maliyet açısından uzun bir yol kat ettik.” açıklamasını yaptı. Başkan Trump, yeni nükleer santrallerin hızlı bir şekilde inşa edilmesi gerektiği üzerinde durarak, hem büyük hem de daha küçük tesisler inşa edeceklerini belirtti. “Bunları çok hızlı ve çok güvenli şekilde yapacağız. 3 veya 4 tane daha küçük tesis yapıp bunları bir araya getirecekler.” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK VURGUSU

Trump, Fransa’nın uygulamalarına atıfta bulunarak, “Büyük olanları da inşa edeceğiz. Bence bu konuda rakipsiz olacağız. Artık nükleerin zamanı geldi.” dedi. İmzaladığı kararnamelerle nükleer enerji önündeki bürokratik engelleri kaldıracaklarını ifade eden Trump, yeni teknolojilerde yapay zekayı daha fazla kullanacaklarını da aktardı. Nükleer tesislerin inşası ve faaliyetlerinde yapay zeka tabanlı uygulamalardan yararlanacaklarını belirten Trump, bu alanda Çin’in gerisinde kalmayacaklarını vurguladı.