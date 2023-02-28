ABD Enerji Bakanlığı: Koronavirüs laboratuvardan çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, tüm dünyayı sarsan koronavirüsün Çin’de bir laboratuvardan çıktığını belirtti.

Yaklaşık iki buçuk yıl, dünyada adeta hayatı durduran koronavirüs nereden yayıldı? ABD Enerji Bakanlığı’nın yeni istihbarat raporunda, koronavirüsün Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığı iddiası tekrarlandı.

Koronavirüsün Çin’de bir laboratuvarda ortaya çıktığı iddiası yine gündemde.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD Enerji Bakanlığı’nın koronavirüse ilişkin yeni istihbarat raporu hazırladığını yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden’a sunulan rapor, istihbarat bilgisi ve akademik değerlendirmelere dayanıyor.

Raporda, virüsün büyük olasılıkla Wuhan’daki bir laboratuvardan yayıldığı görüşü tekrarlandı.

Virüsün hayvan kaynaklı olduğu teorisini reddedilerek laboratuvardan yanlışlıkla sızdığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili farklı görüşler var

Benzer görüş, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun, raporunda da yer aldı.

Raporda, Wuhan ) Viroloji Enstitüsü’nün virüsün “muhtemel” kaynağı olduğu belirtildi.

Ulusal Güvenlik danışmanı Jake Sullivan ise, ABD istihbarat teşkilatları içinde konuyla ilgili “farklı görüşler” de olduğunu açıkladı; ancak ayrıntı paylaşmadı.