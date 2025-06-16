Abd Enflasyon Ve Ticaret Müzakereleri Olumlu. Ancak İsrail’in Irak’a Saldırması Gerilimi Tırmandırdı. Gram Altın Hedef 4.500 TL Olabilir

ENFLASYON VERİLERİ VE TİCARET MÜZAKERELERİ

ABD enflasyon verileri ve Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu seyri, piyasalarda bir süre pozitif bir hava yaratmıştı. Ancak 13 Haziran’da İsrail’in, İran’ın nükleer programı ve üst düzey askeri yöneticilerine karşı başlattığı saldırılar, bu olumlu havayı gölgede bıraktı. İran, İsrail’in saldırılarına balistik füzelerle karşılık verirken, Orta Doğu’daki gerilim her geçen saat artıyor. Yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı her geçen gün yükseliyor. Bölgedeki çatışmaların etkisi global piyasaları da doğrudan etkiliyor.

SAVAŞ ORTAMININ ETKİLERİ

Savaş ortamının yeniden tırmanmasıyla birlikte cuma günü petrol ve altın fiyatlarında keskin artışlar gözlemlendi. Riskli yatırım araçları arasında bulunan borsa tarafında ise büyük kayıplar yaşandı. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Cuma günü ons altın 3.446 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kırarken, gram altın da 4.373 TL ile tarihi zirvesini gördü. Yeni haftada ise bu artış eğilimi sürdü. Ons altın 3.451 dolara yükselirken, gram altın da 4.377 TL seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, gram altının ons altını takip etmeye devam ettiğine dikkat çekiyor. Mevcut durumda gram altında ilk hedefin 4.500 TL seviyesi olduğu belirtiliyor ve bu seviyenin kısa vadede test edilebileceği vurgulanıyor. Ancak uzmanlar, 5.000 TL seviyesinin ise kısa vadede olası olmadığını savunuyor. İç piyasada doların güçlü kalmaya devam etmesi ve ons altında zaman zaman kar satışlarının görülmesi bekleniyor. Bu nedenle gram altında kısa süreli geri çekilmeler olabiliyor fakat yıl sonuna doğru yönün yeniden yukarı olacağı ifade ediliyor. Kısacası, jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcıların temkinli davranmaları gerektiği vurgulanıyor.