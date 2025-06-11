ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında Kaldı

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD’de piyasaların dikkatle izlediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri nihayet açıklandı. Mayıs ayında enflasyon, hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde ilerledi. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %2,4 olarak belirlenirken, aylık artış %0,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, piyasalardaki öngörülerle birebir örtüşüyor.

Aylık Artışta Yavaşlama Görüldü

Nisan ayında %0,2 seviyesinde görülen aylık artış, Mayıs’ta %0,1’lik daha düşük bir orana geriledi. Piyasalarda ise bu artışın Nisan seviyesinde devam edeceği bekleniyordu. Elde edilen veriler, enflasyonist baskıların sınırlı kaldığını gösteriyor.

Çekirdek Enflasyon Beklentilerin Altında Kaldı

Gıda ve enerji kalemleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Aylık bazda %0,1 artış yaşandı (beklenti: %0,3). Yıllık bazda ise %2,8 oranında belirlendi (beklenti: %2,9). Bu durum, talep kaynaklı fiyat baskılarının zayıfladığına işaret ediyor.

Enerjide Düşüş, Gıdada Artış

Alt kalemlere bakıldığında, enerji fiyatları Mayıs ayında aylık %1,0 ve yıllık %3,5 oranında düştü. Gıda fiyatları ise aylık %0,3, yıllık bazda ise %2,9 oranında artış gösterdi. Bu gelişmeler, manşet enflasyonun aşağı yönlü hareketini destekleyen önemli faktörler arasında ortaya çıkıyor.

Reel Kazançlar ve Alım Gücündeki İyileşme

Enflasyona göre ayarlanmış reel ortalama haftalık kazançlar, Mayıs ayında %0,3 artış gösterdi. Bu, tüketicilerin alım gücünde sınırlı bir iyileşme olduğunu ortaya koyuyor.

FED’İN ELİ RAHATLIYOR

Bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde önemli bir referans niteliği taşıyor. Enflasyondaki ılımlı seyir ve çekirdek göstergelerdeki yavaşlama, piyasalarda faiz indirimine yönelik umutları yeniden gündeme getiriyor.