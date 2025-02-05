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ABD F-35’leri Japonya’da Acil İniş Yaptı

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DÜNYA GENELİNDE HAVACILIK GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Dünya genelinde meydana gelen ardışık sivil ve askeri havacılık kazaları, güvenlik kaygılarını artırmaya devam ediyor. Bu noktada, Japonya’nın Ehime eyaletinde yaşanan bir olay dikkat çekiyor.

ACİL İNIŞ GERÇEKLEŞEN F-35 SAVAŞ UÇAKLARI

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü’ne bağlı ABD’ye ait iki adet F-35 savaş uçağı, yakıtlarının azalması nedeniyle yerel saatle 12.05’te Matsuyama Havaalanı’na acil iniş yaptı. Olay sonucunda yaralananın olmadığı belirtildi. Ancak, bu durum bir yolcu uçağının Matsuyama Havaalanı’na inişinde gecikmelere yol açtı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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