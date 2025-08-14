ABD Federal Borcu Bitcoin Rallisini Destekliyor. Analistler, 2025’te 132 Bin Dolar Bekliyor

FEDERAL BORÇTA REKOR SEVİYE, BITCOIN RALLİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin federal borcunun 37 trilyon dolara ulaşması, Bitcoin fiyatında yeni bir artış beklentisini artırıyor. Analistler, artan borç yükünün para arzını genişletebileceğini ve bu durumun Bitcoin’i 2025 sonuna kadar 132 bin dolara çıkarabileceğini belirtiyor.

YASAL DÜZENLEMELERİN ETKİSİ

Uzmanlara göre, ABD’nin borç tavanını askıya alan yeni yasalar, ulusal borcun resmen 37 trilyonu geçmesine yol açtı. Bu gelişme, merkez bankalarının finansal sisteme likidite sağlamak için tahvil alımına yönelmesini sağlayacak parasal genişleme politikalarının yeniden gündeme gelebileceği endişesini artırıyor.

POTANSİYEL ARTIŞLAR VE ENFLASYON

Bitcoin savunucuları, para arzındaki olası artış ve enflasyonist baskıların Bitcoin’in sınırlı arzını ön plana çıkarabileceğini savunuyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin toplam borcu 2020’de 26,7 trilyon dolardan, beş yıl içinde yüzde 38 artarak 37 trilyon doları aştı. Kripto para borsası Bitget’in baş analisti Ryan Lee, aynı dönemde yüzde 925’in üzerinde artış gösteren Bitcoin fiyatının, ABD borcundaki büyümeyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.

BITCOIN’İN GELECEĞİ VE YÜKSEK TAHMİNLER

Lee, borçların arttıkça Bitcoin’in fiyatının yeni rekorlar kırma olasılığının da yükseldiğini ifade ediyor. Ayrıca, ABD hükümetinin büyük borç sorununu çözme adına Bitcoin’i bir seçenek olarak değerlendirebileceğini belirtmekte. Global M2 para arzındaki artışın, Bitcoin için bir sonraki önemli tetikleyici olması muhtemel.

Real Vision baş kripto analisti Jamie Coutts, para arzı ile Bitcoin fiyatı arasındaki tarihsel ilişkiye dayanarak, Bitcoin’in 2025 sonuna kadar 132 bin doları aşabileceğini öngörüyor. BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes ise, ABD Merkez Bankası’nın artan enflasyonist baskılara yanıt olarak parasal genişlemeye geri dönmesi durumunda Bitcoin’in 250 bin dolara kadar yükselebileceğini dile getiriyor.