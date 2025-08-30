Abd Federal Temyiz Mahkemesi, Vergiler Hakkında Karar Verdi

MAHKEMEDEN TRUMP’A ŞOK KARAR

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın koyduğu gümrük vergilerinin büyük kısmının yasalarla çeliştiğine hükmetti. Mahkeme, Trump’ın ABD’ye ihracat gerçekleştiren ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden düzenlemek için uygulanmış olan gümrük vergilerine dair açıklamasını yaptı. Mahkeme, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin mayıs ayında verdiği kararı büyük ölçüde onaylayarak, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkilerini aşmış olduğuna karar verdi.

Ayrıca, mahkemenin gümrük vergilerinin derhal kaldırılması yönündeki talebi reddettiği ve Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusu gerçekleştirmesi için süre verdiği bildirildi. Kararın, 4’e karşı 7 oyla alındığı belirtildi ve olası bir temyiz sürecinin göz önüne alındığı ifade edildi. Gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar devam etmesine izin verildiği aktarıldı. İptali önerilen gümrük tarifeleri içerisinde karşılıklı uygulanan gümrük vergileri ile birlikte Kanada, Çin ve Meksika’ya yönelik gümrük vergileri de bulunuyor.