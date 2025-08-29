Haberler

ABD, FKÖ ve FY Vize İptal Etti

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN VİZE İPTALİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (FY) üyelerinin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Bu karar, eylül ayında New York’ta düzenlenecek BMGK toplantısının öncesinde alındı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun talimatıyla gerçekleştirilen bu adım, ABD yasaları doğrultusunda ve Filistinli tarafların taahhütlerini yerine getirmemesi ile barış olasılıklarını olumsuz etkilemesine bir tepki olarak ifade edildi.

TERÖRÜ REDDETMENİN ÖNEMİ

Açıklamada, FKÖ ve FY’nin barışın ortakları olarak kabul edilmeden önce terörü reddetmeleri gerektiği, ayrıca eğitim yoluyla teröre teşviki sona erdirmeleri gerektiği aktarıldı. Filistin Yönetimi’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’na başvurular ile müzakere sürecini devre dışı bırakma çabalarını sonlandırması gerektiğine dikkat çekildi. Bu tür eylemlerin, Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayı reddetmesine ve Gazze’deki ateşkes görüşmelerinin başarısız olmasına katkıda bulunduğu vurgulandı.

BM NEZDİNDE MUAFİYET TANINACAK

Öte yandan, BM Genel Merkezi Anlaşması uyarınca, Filistin Yönetimi’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliği için bir muafiyet sağlanacağı bildirildi. ABD, FKÖ ve FY’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve İsrail ile barışçıl bir yaşam için somut adımlar atılması halinde yeniden angajmana açık olduğunu belirtti.

