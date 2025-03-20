ABD, Gazprombank Muafiyetini Mayısa Kadar Uzattı

ABD’DEN MUAFİYET SÜRESİ UZATILDI

ABD, Gazprombank yaptırımları kapsamında Türkiye’ye tanınan muafiyet süresini mayıs ayına kadar uzattı. Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik çabaların sonucunda alınan bu karar, ülkenin Rusya ile enerji ticaretini devam ettirmesine olanak sağlıyor. Türkiye’ye 20 Aralık’ta tanınan muafiyet, bugün sona erecekti. Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının konuyla ilgili yoğun çalışmalar yürüttüğü bildiriliyor.

GÖRÜŞMELER SONUCU MUAFİYET TANINDI

Bloomberg’e açıklamada bulunan üst düzey bir yetkilinin bilgisine göre Türkiye ile ABD arasında yapılan müzakerelerin ardından Gazprombank yaptırımlarında Türkiye’ye tanınan muafiyetin süresi uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde ABD’li muhatabı Scott Bessent ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Hazine Bakanlığı, yapılan görüşmeye ilişkin olarak, bakanların yaptırımların yanı sıra iki ülke için önemli olan diğer ekonomik ve ulusal güvenlik konularını da ele aldığını duyurdu.

ENERJİ BAKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

ABD, Rusya’nın gaz satışlarından elde ettiği gelirleri zorlaştırmak amacıyla kasım ayında enerji ödemeleri için kritik bir kanal olan Gazprombank’a yaptırım uygulamıştı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “Muafiyet tanınmazsa Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelir” diyerek, müzakereler sonucunda Türkiye’ye muafiyet tanındığını açıklamıştı.