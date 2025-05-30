ABD, Gazze’de Barış Sağlanabilir Dedi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Elon Musk ile düzenlediği basın toplantısında, “İsrail ateşkes teklifini kabul etti. Hamas üzerinde ciddi baskı var. Gün içinde ya da yarın barış duyurulabilir” açıklamasında bulundu. Basın toplantısı, Beyaz Saray’da Musk ile birlikte son kez gerçekleştirildi. Trump, Musk’ın öncülüğünde başlatılan DOGE reform programının, kamu verimliliği alanındaki etkilerini vurgulayarak, “Musk, eski yöntemleri yıktı ve çok yetenekli bir ekip oluşturdu. Boşuna harcanan milyarlarca dolarlık sözleşmeler iptal edildi” şeklinde konuştu. Trump, DOGE ekibinin önümüzdeki mali yıllar arasında 160 milyar doları aşan tasarruf sağladığını, bunun 200 milyar dolara yaklaşabileceğini aktardı. Musk’ın kamu hizmetindeki katkısının “modern tarihte benzeri olmadığını” belirtti.

GÜMRÜK VERGİLERİYLE İLGİLİ KARARLILIK

Trump, alınan gümrük vergileri kararı için “Dün gümrük vergilerinin devamıyla ilgili alınan karar tarihi bir karar oldu. Bu, ABD’yi ekonomik sınırlarda savunmasız bırakmayacak” dedi. Gümrük vergilerinin yönetimin elindeki en kritik ekonomik savunma mekanizması olduğunu savundu. Kamu bütçesinden “fareleri transseksüel yapmak için 8 milyon dolar” harcandığını, “Uganda’da sosyal davranış değişim programı için 42 milyon dolar” ayrıldığını ve “New York’ta yasa dışı yabancılar için otellere 59 milyon dolar” ödendiğini belirterek, “Bu sözleşmeleri feshediyoruz, bu israf bitecek” dedi. Eğitim Bakanlığı’ndan iptal edilen sözleşmelere de dikkat çeken Trump, Musk’ın denetimlerinin “ABD vergi mükellefleri için bir devrim” olduğunu ifade etti.

SINIRDAKİ TEHLİKE VE HIZLI MÜDAHALE

Trump, “21 milyon kişi, aralarında katiller ve çete üyeleri de dahil olmak üzere sınırlarımızdan içeri girdi. Mahkemeler bu süreci yavaşlatıyor. Hızlı harekete geçmeliyiz” dedi. Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve Sınır Devriyesi yetkililerine “olağanüstü bir iş başarıları” için teşekkür eden Trump, “Bu kişileri hızla geri göndermek zorundayız. Aksi takdirde ülkemiz kalmayacak” uyarısında bulundu. Ayrıca, Gazze, İran ve Çin meseleleriyle ilgili barış, istikrar ve adalet için kararlılık mesajı verdi.

İRAN İLE ANLAŞMA ŞANSI

Trump, “İran ile de anlaşma yapma şansımız var. Onlar da çatışma istemiyor. Bu, bölgesel istikrar için tarihi bir fırsat” ifadesini kullandı. Ayrıca, nükleer silah edinmesini kesin bir dille reddetti ve “Onların başarılı bir ülke olmasını isteriz, ama nükleer programa asla izin veremeyiz” dedi.

ÇİN İLE TİCARET ANLAŞMASI KRİZİ

Trump, konuşmasının geri kalanında Çin’in ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini duyurdu. “Bu, birlikte imzaladığımız anlaşmanın büyük bir kısmına aykırı. Başkan Xi ile görüşeceğim. Bu ihlalin düzeltilmesini umuyorum” şeklinde konuştu. ABD’nin ekonomik çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı ve “Ticaret anlaşmaları karşılıklı güvene dayanır” dedi.

MUSK’IN MOR GÖZÜ DİKKAT ÇEKTİ

Basın toplantısında morarmış gözü dikkat çeken Musk, gazetecilerin sorularına “5 yaşındaki oğlum X ile oynuyordum. Ona ‘yüzüme vur’ dedim ve o da vurdu. Fena değil, fark etmedim bile” yanıtını verdi. Trump, esprili bir şekilde Musk’a destek verdi.

MACRON VE PUTİN HAKKINDA YORUMLAR

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam’da yaşadığı “tokat” olayını değerlendirirken, “Bu iyi değildi. Onunla konuştum, iyi olduklarını söyledi” dedi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla ilgili “şaşırdığını” belirten Trump, Putin ile görüşmesinden ve sürecin olumsuz gelişmelerine dair duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump, “Bir barış çözümüne yaklaşmıştık ama sonra aniden şehirler roketlerle vuruldu. Şaşırdım ve şaşırmaktan hoşlanmam” ifadelerini kullandı. Putin’in, ateşkes koşullarını içeren bir “barış muhtırası” göndereceği sözünü verdiğini aktardı.