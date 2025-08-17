Haberler

Abd, Gazze’ye Ziyaretçi Vizelerini Durdurdu

ABD’DEN GAZZE HALKINA VİZE YASAĞI

ABD, Gazze halkına yönelik tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, “Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz” ifadeleri öne çıktı.

GEÇİCİ VİZELER ÜZERİNE İNCELEME

Açıklamada yer alan ifadeler, ABD’nin Gazze’deki bireylere yönelik vizelerin kapsamını yeniden gözden geçirmekte olduğunu gösteriyor. Tıbbi ve insani amaçlı işlemlerin yanı sıra, bu yolla sağlanan ziyaretçi vizelerinin durdurulması, bölgedeki insani durumu etkileme potansiyeline sahip.

İLERİDE ATILACAK ADIMLAR

Bu karar, Gazze halkı için yeni bir belirsizlik dönemini başlatabilirken, süreçlerin nasıl ilerleyeceği büyük bir merak konusu. Geçici vizeler hakkında yapılacak yeni düzenlemelerin, insanî ihtiyaçlara nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

Serap Aksüt, Kadınların Başarabileceğini Gösteriyor

Malatya'da lastik tamircisi olarak 24 yılını geride bırakan Serap Aksüt, kadınların başarılı olabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Azmiyle zorlukları aşıyor.
Adana’da Dolandırıcılık İçin 8 Tutuklama

Adana'da sosyal medyada dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı. Çetenin lideri, 25 farklı suçtan aranıyordu. Bir mağdurun başvurusu sonucu operasyon gerçekleştirildi.

