ABD, Geçici İzinle Gelenlerin Sınır Dışı Edilmesini Planlıyor

ABD’DE GEÇİCİ GİRİŞ İZNİ DURUMU

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırından geçici izinle ülkeye girmiş olan ve henüz resmi bir göçmenlik statüsü kazanmamış bireylerin, 7 gün içinde ABD’yi terk etmesi gerektiği yönünde bir düzenleme hazırlıyor. Bu karar, on binlerce Türk vatandaşı gibi geçici statüde bulunan göçmenleri de doğrudan etkileyebiliyor.

SINIR DIŞI PLANININ DETAYLARI

Trump yönetiminin oluşturduğu kapsamlı sınır dışı planı, Meksika üzerinden geçici giriş izni (parole) ile ABD’ye gelen göçmenlere yönelik. Adının belirtilmesini istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bu kişilerin 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmesini sağlayacak bir kararname üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemenin, özellikle henüz iltica başvurusu yapmamış ve resmi bir statü kazanamamış göçmenleri hedef aldığı ifade ediliyor. Barınma, çalışma izni gibi tüm geçici hakların da bu karar doğrultusunda sona ereceği belirtiliyor.

YASA DIŞI GİRİŞ YAPAN GÖÇMENLER

Yetkili, mahkeme süreçleri devam eden bireylerin dahi kapsam dışına alınmayacağını ve “Meksika üzerinden yasa dışı yollarla giren tüm göçmenler bu kategoriye alınacak” şeklinde konuşarak, hedeflerinin bu kişilerin 7 gün içinde sınır dışı edilmesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, federal hükümetin hazırlığına göre, İç Güvenlik Bakanlığı ve yerel kolluk kuvvetlerinin sınır dışı sürecine etkin katılım göstermesi öngörülüyor. Mahkemelere yapılacak itirazların süreci etkilememesi için gerekli önlemlerin alınacağı bilgisinin yer aldığı bildiride, 7 gün içerisinde ülkeden ayrılmayan insanların sınır dışı edileceği ve para cezası, cezai işlem gibi sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.

Türk GÖÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bu karar, ABD genelinde parola ile bulunan on binlerce göçmeni, özellikle kaçak yollardan giren Türk vatandaşlarını yakından etkiliyor. Ocak ayında paylaşılmış resmi verilere göre, Meksika üzerinden ABD’ye geçiş yapan Türk vatandaşının sayısı 60 bini aşmış durumda. Bu durumun, geçici statüde kalan kişilerin büyük bir kısmının bu karar düzenlemesi kapsamına girebileceği görülüyor.

DİJİTAL ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

ABD’den kara yolu ile çıkacak olan kişilerin, çıkışlarını resmi olarak bildirmeleri gerektiği de belgeye eklendi. Bu bildirim, CBP One mobil uygulaması ya da i94 web sitesi üzerinden dijital olarak gerçekleştirilebiliyor.