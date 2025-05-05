ABD, General Ve Amiral Sayısını Azaltacak

ORDU YAPISINDAKİ DeğişiklikLER

ABD Savunma Bakanlığı, ordu organizasyonunu sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için general ve amiral sayısını yüzde 20 oranında azaltacağını açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak adına liderlik yapısının sadeleştirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarının asgari yüzde 20 oranında azaltılacağı vurgulandı. Ayrıca, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranla düşeceği belirtiliyor.

YENİ LİDERLİK YAPISI HEDEFLERİ

Açıklamada, attığı adımların “gereksiz bürokratik” süreçlerin yerini yenilikçiliği teşvik eden ve operasyonel mükemmeliyeti öncelikli kılan bir liderlik yapısının oluşturulması amacıyla olduğu bildirildi. Yeni tedbirlerin uygulanmasıyla savunma yapısının daha çevik ve etkili hale geleceği ifade ediliyor. Ayrıca bu önlemler, “dünyanın en etkili savaş gücü” olmaya devam etme hedefini destekleyecek ve güç yoluyla barışı sağlarken, verimlilik, yenilikçilik ve hazırlık seviyesinin artırılmasına katkı sağlayacak.