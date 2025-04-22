ABD Göçmenler İçin Yeni Sınır Dışı Kararı

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN YENİ SINIR DIŞI KARARI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, geçici izinle Meksika sınırından ülkeye giren ve resmi statü kazanmamış göçmenlerden 7 gün içinde ABD’yi terk etmelerini isteyecek. Bu durum, on binlerce Türk vatandaşı için de etkili olabiliyor.

YENİ SINIR DIŞI PLANININ DETAYLARI

Trump yönetimi, Meksika sınırından geçiş izniyle (parole) ABD’ye girmiş olan göçmenlere yönelik kapsamlı bir sınır dışı planı hazırlıyor. İsmni açıklamayacak bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgilere göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bu kişilerin 7 gün içinde ülkeden çıkmasını öngören bir kararname üzerinde çalışıyor. Özellikle parole statüsünde bulunan ve henüz iltica başvurusu yapmamış olan, resmi göçmenlik statüsü kazanamamış kişilerin hedef alındığı belirtiliyor. Bu kişilerin, çalışma izni gibi tüm geçici haklarının da sona ereceği ifade ediliyor.

SINIR DIŞI SÜRECİ VE HUKUKİ İŞLEYİŞ

Yetkili, mahkeme süreçleri devam eden bireylerin de sınır dışı edileceğini vurguladı ve “Meksika üzerinden yasa dışı yollarla giren tüm göçmenler bu kategoriye alınacak. Hedefimiz, bu kişilerin 7 gün içinde sınır dışı edilmeleri” açıklamasında bulundu. Federal hükümetin hazırladığı bildiride, İç Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra yerel kolluk kuvvetlerinin de bu süreçte aktif rol alacakları belirtildi. Mahkemelere yapılacak itirazların, süreci olumsuz etkilememesi adına gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

TÜRK GÖÇMENLER İÇİN ÖNEMLİ BİR UYARI

Hazırlanan belgede, 7 gün içinde ülkeden ayrılmayan kişilerin sınır dışı edileceği ve para cezası ile cezai işlemlerle karşılaşabilecekleri belirtildi. Bu karar, ABD genelinde parole ile olan on binlerce göçmeni, özellikle de yasa dışı yollarla giriş yapan Türk vatandaşlarını doğrudan etkiliyor. Ocak ayında bildirilen verilere göre, Meksika üzerinden ABD’ye geçen Türk vatandaşı sayısı 60 bini aşarken, bu kişilerin önemli bir kısmının hâlâ geçici statüde olduğu ve karar kapsamına girebileceği ifade ediliyor.

ÇIKIŞ PROSEDÜRLERİ

ABD’den kara yolu ile ayrılacak bireylerin, çıkışlarını CBP One mobil uygulaması veya i94 web sitesi üzerinden resmi olarak bildirmeleri gerektiği duyuruldu. Bu süreç, yasa dışı durumu önlemek için kritik bir adım oluyor.