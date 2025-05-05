Abd, Göçmenlere Bin Dolar Destek Verecek

GÖÇMEN DESTEK PROGRAMI DUYURULDU

ABD yönetimi, ülkeye kendi iradeleriyle dönecek göçmenlere 1.000 dolar destek vereceğini bildirdi. İç Güvenlik Bakanlığı, federal hükümetin göçmenlerin geri dönüş süreçlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir adım atacağını açıkladı.

SEYAHAT YARDIMI SAĞLANACAK

Yönetim, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönüş yapmak isteyen göçmenlere ‘seyahat yardımı’ olarak 1.000 dolar sağlayacağını duyurdu. Bu adım, göçmenlerin ülkeye geri dönmelerini desteklemek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.