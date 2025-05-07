Abd, Grönland’ı Söz Konusu Ediyor

ABD YÖNETİMİNİN GRÖNLAND’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD yönetimi, Grönland’a dair kararları ve açıklamaları ile kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma isteği, dikkat çekici bir şekilde duyurulmuştu. The Wall Street Journal’dan gelen yeni bilgilere göre, Trump’ın açıklamalarının ardından ABD yönetimi, istihbarat kurumlarından Grönland’da ABD yanlısı yerel aktörlerin belirlenmesini talep etti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE İSTİHBARAT TOPLAMA

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yönetimindeki üst düzey yetkililer, geçtiğimiz hafta istihbarat birimlerinin liderlerine Grönland’daki bağımsızlık hareketleri ve çevredeki ABD madencilik faaliyetleri hakkında kamuoyunun düşüncelerini öğrenmeleri için daha fazla bilgi edinme talimatı verdi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, “Başkan (Trump), ABD’nin Grönland ve Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ciddi endişeleri olduğunu açık bir şekilde ifade etti” dedi.

TRUMP’IN SATIN ALMA ARZUSU VE SOMUT ADIMLAR

Bu gelişmeler, Trump’ın Grönland’ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlar olarak değerlendiriliyor. Trump, göreve başladığı ilk günlerde Grönland hakkında “satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma” ifadelerini sıkça kullanmıştı. Mart ayında Kongre’ye yaptığı konuşmada, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz” şeklinde konuşmuştu.