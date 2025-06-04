ABD Gümrük Vergileri Yüzde 50’ye Yükseldi

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ARTIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkardığı kararını yürürlüğe koydu. Bu düzenleme, yerel saatle 00.00’da geçerli olmaya başladı. Böylece, otomobillerden konserve gıdalara kadar çeşitli sektörlerde kullanılan metallere uygulanan ithalat vergileri, Mart ayından sonra ikinci bir kez artırılmış oldu.

ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU

Trump, kararın gerekçesini açıklarken, “Çelik ve alüminyum ürünleri ile bunların türevlerinin ithalatının, ulusal güvenliği tehdit etmeyecek şekilde ayarlanması için daha önce açıklanan çelik ve alüminyum tarifelerinin arttırılmasının gerekli olduğuna karar verdim. Artan gümrük vergileri, düşük fiyatlı, fazla çelik ve alüminyumu ABD pazarına satmaya devam eden ve böylece ABD çelik ve alüminyum endüstrilerinin rekabet gücünü baltalayan yabancı ülkelere daha etkili bir şekilde karşı koyacaktır,” şeklinde belirtti. Bu kararın Amerikan çelik sektörünün geleceğini güvence altına almayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

İNGİLTERE’YE MUAFİYET

ABD’nin bu kararı doğrultusunda, İngiltere çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinden muaf tutuldu. Dolayısıyla, İngiltere’den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan vergiler yüzde 25 düzeyinde kaldı. Hükümet verileri, ABD’nin Avrupa Birliği’nden sonra dünyanın en büyük çelik ithalatçısı konumunda olduğunu ve metalin çoğunluğunu Kanada, Brezilya, Meksika ve Güney Kore’den temin ettiğini gösteriyor.