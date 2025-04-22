ABD Gümrük Vergisini Kesinleştirdi

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİLERİ BELİRLENDİ

ABD Ticaret Bakanlığı, 4 Güneydoğu Asya ülkesinden gelen güneş enerjisi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını kesinleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’dan ithal edilen fotovoltaik hücreler üzerine antidamping ve ek gümrük vergisi soruşturmalarında nihai bulguların elde edildiği bildirildi. Bu ülkelerden gelen güneş pillerinin ABD pazarına dumping yöntemiyle girdiği tespit edildi. Açıklamada, bu çerçevede her bir ülkeye has antidamping vergisi oranları hakkında bilgi verildi.

SUBVANSİYON HUSUSU BELİRLENDİ

Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’daki şirketlerin Çin hükümetinden destek aldığı ifade edildi. Bu durumun, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından “uluslararası sübvansiyon” olarak değerlendirilen ilk soruşturmalar arasında yer aldığı vurgulandı. Ayrıca, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC), ülkenin uğradığı nihai zararın belirlenmesi için 2 Haziran’a kadar süresi olduğu aktarıldı. ITC’nin zararı tespit etmesi halinde, söz konusu ülkelerden ithal edilen güneş enerjisi ürünlerine karşı belirlenen oranlarda antidamping ve ek vergilerin uygulanacağı kaydedildi.