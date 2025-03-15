Abd, Güney Afrika Büyükelçisini İstenmeyen Kişi İlan Etti

ABD Dışişleri Bakanı, Güney Afrika Büyükelçisi’ni İstenmeyen Kişi İlan Etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Afrika’nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool’u “istenmeyen kişi” olarak ilan ettiğini açıkladı. Rubio, “Güney Afrika’nın ABD Büyükelçisi artık büyük ülkemizde hoş karşılanmıyor. Ebrahim Rasool, ABD’den ve Başkan Donald Trump’tan nefret eden ırkçı bir politikacıdır. Kendisiyle konuşacak bir şeyimiz yok, bu nedenle kendisi istenmeyen kişi olarak kabul ediliyor” ifadelerini kullandı. Rasool’un Trump’ı “beyaz üstünlükçü zihniyete” öncülük etmekle suçladığı bilgisi de yer alıyor.

İlişkilerin Kötüleşmesi

Washington ile Cape Town arasındaki ilişkiler, İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davası sonucunda ABD’nin Güney Afrika’ya yaptığı mali yardımı kesmesiyle kötüleşti. Trump ayrıca herhangi bir kanıt sunmadan, “Güney Afrika yönetiminin arazilere el koyduğunu” ve “belirli sınıflara çok kötü davrandığını” ifade etmişti. Trump’ın danışmanı olan Güney Afrika doğumlu milyarder Elon Musk, beyaz Güney Afrikalıların “ırkçı mülkiyet yasaları” yüzünden mağdur olduklarını iddia etti.

Arazi Kamulaştırma Yasası

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Ocak ayında devletin kamu yararına bazı durumlarda mal sahibine tazminat ödemeden arazilerin kamulaştırılmasını içeren bir yasa tasarısını imzaladı. Ramaphosa, hükümetin hiçbir araziye el koymadığını belirterek, bu politikanın siyahi çoğunluklu ülkede arazi mülkiyetindeki ırksal eşitsizlikleri dengelemeyi hedeflediğini ifade etti.