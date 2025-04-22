ABD, Güneydoğu Asya’dan gelen güneş ürünleri

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

ABD Ticaret Bakanlığı, Güneydoğu Asya’daki dört ülkeden gelen güneş enerjisi ürünleri için gümrük vergisi seviyelerini kesinleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’dan ithal edilen fotovoltaik hücreler üzerindeki antidamping ve ek gümrük vergisi soruşturmalarının nihai sonuçları belirlendi. Açıklamada, bu ülkelerden gelen güneş pillerinin ABD pazarında dampingli bir şekilde satıldığı kaydedildi. Bunun yanı sıra, ülkelere özgü antidamping vergisi oranları da açıklandı.

SÜBVANSİYON TESPİTİ

Açıklamada, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’daki firmaların Çin hükümetinden destek aldığı belirtildi. Bu durum, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından “ulusötesi sübvansiyon” tespiti yapılan ilk soruşturmalardan biri olarak kaydedildi. Ayrıca, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC), ülkenin maruz kaldığı nihai zararın tespitini 2 Haziran’a kadar gerçekleştirmesi beklendiği ifade edildi. ITC’nin zarar tespitinde bulunması halinde, bu dört ülkeden ithal edilen güneş enerjisi ürünlerine yönelik belirlenen oranlarda antidamping vergisi ve ek vergilerin uygulanacağı bildirildi.