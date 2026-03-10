ABD Güneydoğu Türkiye İçin Seyahat Uyarısını Yükseltti

Türkiye’nin güneydoğu bölgesi için seyahat uyarısı Seviye 4 (Seyahat etmeyin) seviyesine yükseltildi. Türkiye genelinde ise seyahat uyarısı Seviye 2 (İlave ihtiyat gösterin) olarak kaldığı ifade edildi.

GÜNEYDOĞU BÖLGESİNE YÖNELİK UYARI YÜKSELTİLDİ

Açıklamada, “Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde seyahat uyarısında güncellenmiştir.” denildi.

AMERİKAN VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİ ÖNCELİKTAŞ

Ayrıca, Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığı’nın temel önceliğinin Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyeti olduğu vurgulandı. 9 Mart 2026 tarihinde Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Adana Konsolosluğu’ndan tedbiren ayrılmalarını istemiştir.

