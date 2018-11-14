ABD: Halkbank’a açılmış dava yok

Amerika Birleşik Devletleri’nden Halkbank ile ilgili önemli bir açıklama geldi. ABD’li yetkili, Halkbank’a karşı ABD’de açılan bir dava olmadığını, soruşturmanın da bir sonuca varmadığını belirtti.

BİR grup Türk gazeteciyle bir araya gelen ABD’li üst düzey yetkili, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hakkında soruları yanıtladı.

Halkbank konusundaki soruyu cevaplayan yetkili, bunun iki ülke arasında üst düzeyde ele alınan bir konu olduğunu belirtti. Yetkili, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen bir soruşturmanın devam ettiğini, bunun İran’a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini incelediğini ifade etti.

TRT