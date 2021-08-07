ABD halkından Biden’a: Açıklamadan törene gelme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001’de ölenlerin yakınlarından tepki görüyor.

ABD’de 11 Eylül 2001’de ölenlerin yakınları, saldırılarla ilgili gizli bilgi ve belgeleri yayınlamadığı sürece Başkan Biden’a anma etkinliklerine katılmaması için çağrıda bulundu.

ABD’de 11 Eylül 2001 saldırılarında ölenlerin yakınları, saldırılarla ilgili gizli bilgi ve belgeleri yayınlamadığı sürece ABD Başkanı Biden’ın 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek 20’nci yıldönümü anma etkinliklerine katılmamasını istedi. Yaklaşık 1800 kişi Biden’dan, Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıkları kanıtların gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini istedi.

Kurbanların aileleri, ABD’nin önde gelen gazete ve medya kuruluşlarına gönderdikleri açıklamada, bahsi geçen belgelerin gizliliğinin kaldırılıp yayınlanmadıkça 11 Eylül 2021 tarihinde saldırıların düzenlendiği New York, Pennsylvania ve Pentagon’da yapılacak anma gününe katılmaması için Biden’a çağrıda bulundu.

Basın açıklamasında Biden’ın başkan adayı olduğu dönemde ailelere hitaben paylaştığı açıklama hatırlatıldı: “Altı ay önce 9/11 topluluğu, Başkan Joe Biden’ın milletimize yönelik bu canice saldırıdan doğrudan etkilenenlerin uzun süredir kayıp olan şampiyonu olacağına ve sonunda gerçek, adalet ve hesap verebilirlik değerlerini Suudi Arabistan Krallığı’nın çıkarlarının önüne koyacağına dair büyük umutlara sahipti. Seçim kampanyası yürüten Biden, Ekim 2020 tarihli bir mektupta, 11 Eylül topluluğuna, başkan seçilirse, ‘Tüm Amerikalılar için bir Başkan olmaya niyetliyim ve onların tüm seslerini duyacağım. 11 Eylül Aileleri tam gerçeği ve hesap verebilirliği aramakta haklılar… Başsavcımı tüm davaların esasını bizzat incelemesi için yönlendireceğim’ demişti.”

CEMAL KAŞIKÇI DETAYI

Açıklamanın sonunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen 9/11 Topluluğu, “Suudi Arabistan Krallığı’na karşı, vatandaşlarımıza ve ikamet edenlere karşı son 20 yılda sadece 11 Eylül’ü değil, aynı zamanda Cemal Kaşıkçı’nın korkunç cinayetini de içeren terörist saldırılardaki rolünü kabul etmesi gerektiğini açıkça ortaya koyan bir politika uygulayın” ifadelerini kullandı.