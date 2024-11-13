“ABD Hanehalkı Borcu Rekor Kırdı”

ABD’DE HANEHALKI BORCU REKOR SEVİYEDE

ABD’de 2024 yılının üçüncü çeyreğinde hanehalkı borcu, yeni bir rekor seviyeye ulaşmış durumda. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu, Amerikalıların borç yükünün önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 artarak 17,94 trilyon dolara çıktığını gösteriyor. Bu, bir önceki çeyreğe göre 147 milyar dolarlık, yıllık bazda ise 778 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor.

KONUT KREDİLERİ EN BÜYÜK KISMI OLUŞTURUYOR

Rapor, ABD hanehalkı borcunun en büyük kısmının konut kredilerinden oluştuğunu belirtiyor. Konut kredisi borcu, üçüncü çeyrekte 75 milyar dolar artarak 12,59 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, yıllık bazda 580 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor.

DİĞER BORÇ KALEMLERİ ARTIYOR

Konut kredileri dışında otomobil ve öğrenci kredileri de önemli artışlar gösterdi. Otomobil kredileri üçüncü çeyrekte 18 milyar dolar artışla 1,64 trilyon dolara ulaştı. Öğrenci kredisi borçları ise 21 milyar dolarlık artışla toplam 1,61 trilyon dolara yükseldi.

KREDİ KARTI BORCU ARTINKEN ZORLUYOR

Kredi kartı borçları da dikkat çekici bir artış sergiledi. Üçüncü çeyrekte kredi kartı borçları 24 milyar dolar artarak 1,17 trilyon dolara ulaştı. Yıllık bazda artış ise 87 milyar doları buldu. Bu verilere göre, Amerikalıların borçlanma eğilimi hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kredi kartı borçlarındaki yükseliş, hanehalkı finansmanında zorlayıcı bir konu olarak öne çıkıyor.