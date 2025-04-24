ABD Hava Saldırıları Yemen’de Gerçekleşti

ABD ORDUSU YEMEN’DE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

ABD ordusuna ait savaş uçaklarının, Yemen’in kuzey bölgesindeki Saada iline yönelik 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Husilere ait el-Mesire televizyonunun yayınladığı haberde, ABD güçlerinin Saada’nın Sehlin bölgesindeki Al Selim beldesine düzenlediği saldırılara yer verildi. Saldırılar sonrasında herhangi bir can kaybı ya da yaralı sayısına dair bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN İKAZ VE ABD’DEN SİLAHLI OPERASYON

Yemen’deki Husi milisleri, 7 Mart tarihinde yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 günlük bir süre tanıdıklarını belirtti. Aksi takdirde, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformu üzerinden 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini ifade etti.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

Yemen’de 15 Mart tarihinden bu yana ABD’nin 1000’den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 217 kişinin yaşamını yitirdiği ve 436 Yemenlinin de yaralandığı kaydedildi.