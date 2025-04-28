ABD Hava Saldırısında Ölü Sayısı 12

ABD’NİN YEMEN’DE YAPTIĞI SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

ABD tarafından Yemen’in başkenti Sana’ya gerçekleştirilen hava saldırısında ölenlerin sayısı 12’ye çıktı. İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonunun bildirdiğine göre, ABD savaş uçakları, başkent Sana’nın Beni Haris ilçesine ilişkin Sukban bölgesine bir saldırı düzenledi. Yapılan bu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak güncellendi. Önceki günün pazar günü gerçekleştirilen bu saldırıda toplamda 3 evin hedef alındığı bilgisi verildi, bu olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

HUSİLERİN İSRAİL’LE İLGİLİ UYARISI

Yemen’deki hava saldırılarıyla ilgili olarak, Husiler 7 Mart’ta bir açıklama yaparak, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını dile getirdi. Bu süre zarfında gerekli adımlar atılmadığı takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirttiler.

TRUMP’IN SALDIRI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini ifade etti. Bu durum, bölgedeki gerilimi ve çatışmayı daha da artırabilir.