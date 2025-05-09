ABD Hazine Bakanı Bessent, Kongre’yi çağırdı. Borç limitini artırmak gerekli. Yanlış karar finansal sonuçlar doğurabilir. Hükümetin güvenliği tehlikeye girebilir. Kongre’ye bilgi vermeye devam edecek. Limit artırılmazsa ciddi sorunlar yaşanacak

KONGRE’YE DAVET

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kongre’ye temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya çağrı yaptı. Bessent, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a yazdığı mektupta, hükümetin nakit akışlarının geleceğine dair önemli belirsizlikler bulunduğunu belirtti. Nakit ve olağanüstü tedbirlerin ne kadar süreyle devam edeceğinin kesin olarak tahmin edilemeyeceğini ifade eden Bessent, federal hükümetin nakit akışıyla ilgili durumun, nisan ayındaki vergi beyannameleri sonrasında değerlendirileceğini ifade etti. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, hükümetin nakit ve olağanüstü tedbirlerinin Kongre’nin tatile gireceği ağustos ayına kadar tükenmesinin makul bir olasılık olduğunu söyledi.

ACİL HAREKET GEREKİYOR

Bu şartlar altında, Kongre’yi harekete geçmeye davet eden Bessent, “ABD’nin tam güven ve itibarını korumak için Kongre’yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet ediyorum.” dedi. Ayrıca, borç limitinin artırılmamasının veya askıya alınmamasının finansal piyasalar, işletmeler ve federal hükümet için ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, iş dünyası ve tüketici güvenine zarar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini vurguladı. Bessent, borç limitinin askıya alınmaması veya artırılmamasının ABD’nin mali sistemine zarar vereceği ve bunun ülkenin güvenliğini, küresel liderlik konumunu zayıflatacağı konusunda uyardı. Bununla birlikte, Bessent daha fazla bilgi edindikçe Kongre’yi bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

BORÇ LİMİTİ NEDİR?

ABD’de borç limiti, “ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı” anlamına gelir. ABD Hazinesi, Kongre’nin yasayla belirlediği limiti aşana kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor. Eğer borç limitine ulaşılırsa, federal hükümet borç miktarını artıramaz; yalnızca elindeki nakit ve gelen gelirleri harcayabilir. Borç limitinin artırılması için Kongre’den yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.