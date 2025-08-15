ABD Hazine Bakanı Bitcoin Alımı Yapmayacak

Haberler

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin yeni Bitcoin alımı yapmayacağını açıklaması sonrasında kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin, daha önce 121.000 dolarlık rekor seviyelerinden gerileyerek önemli bir kayıp yaşadı. Bessent, mevcut 15-20 milyar dolarlık rezervin yalnızca kriminal süreçlerde el konulan varlıklarla artırılacağını belirtti ve satış yapılmayacağını duyurdu. Bu açıklamalar, kripto yatırımcıları arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

HÜKÜMETİN STRATEJİSİ NETLEŞİYOR

Bessent, “Yeni Bitcoin alımı yapmayacağız ancak el konulan varlıkları satmayacağız ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz.” diyerek ABD hükümetinin Bitcoin yaklaşımını netleştirdi. Hazine Bakanı, mevcut Bitcoin varlıklarının satışından vazgeçtiklerini de vurgulayarak, “Satmayı durduracağız. Bugünkü fiyatlarla Bitcoin rezervinin 15 ila 20 milyar dolar arasında bir yerde olduğuna inanıyorum.” sözleriyle yatırımcılara güvence vermeye çalıştı.

REZERVİN KAYNAĞI VE DÜŞÜŞÜN NEDENİ

ABD’nin şu anda sahip olduğu yaklaşık 198.022 BTC, büyük oranda Silk Road ve diğer suç operasyonlarından elde edilen müsadere edilen varlıklardan oluşuyor. Bessent’in açıklamasına göre, bu rezerv gelecekte yalnızca benzer müsadere işlemleri aracılığıyla artırılacak. Bunun yanında, Temmuz ayı ÜFE verilerinin de Bitcoin’deki değer kaybında önemli bir etkisi oldu. Yıllık ÜFE, yüzde 3,3 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve bu durum, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında sıkılaştırıcı bir yaklaşım benimseyebileceğine dair endişeleri artırdı.

