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ABD Hazine Bakanı, Çinli Yetkililerle Görüşecek

GÖRÜŞMELERİ BİLGİ VERİLECEK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya geleceği belirtildi. Hazine Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bessent 8 Mayıs’ta İsviçre’ye gitmekte. Açıklamada, “Bakan Bessent, İsviçre’deyken Çin’in ekonomik konulardaki baş temsilcisiyle de bir araya gelecek.” ifadesine yer verildi.

ULUSLARARASI EKONOMİK SİSTEMİN DENGELENMESİ

Bessent, “Uluslararası ekonomik sistemi, ABD’nin çıkarlarına daha iyi hizmet edecek şekilde yeniden dengelemeye çalışırken verimli görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi. ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada ise Temsilci Greer’ın da bu hafta içinde İsviçre’nin Cenevre kentine gideceği vurgulandı. Açıklamada, “Büyükelçi Greer, İsviçre’deyken Çinli mevkidaşıyla ticaret konularını ele alacak.” denildi.

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