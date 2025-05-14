ABD Hazine Bakanı Yaptırımları Hafifletmek İçin Çalışıyor

SURİYE’YE YAPTIRIMLARIN HAFİFLETİLMESİ ÜZERİNE ADIMLAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Suriye’nin “istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi” için yaptırımların hafifletilmesini sağlama amacıyla çeşitli adımlar attıklarını belirtti. Bessent, X hesabından Suriye’ye yönelik yaptırımlar hakkında bir paylaşımda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısına ilişkin paylaşımını alıntılayan Bessent, “Hazine Bakanlığı, Suriye’nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesini sağlamaya yönelik adımlar atıyor.” ifadelerini kullandı.

DÖRTLÜ GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı, Orta Doğu turu kapsamında Riyad’da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da katıldığı bu toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi bağlandı. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra gerçekleşen lider düzeyindeki ilk iletişim oldu.

TRUMP’IN SÜRECİ ETKİLEYEN AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, X hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, Başkan Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya bazı çağrılarda bulunduğunu ifade etti. Söz konusu çağrılar arasında İsrail ile Abraham Anlaşmaları’nı imzalama, “yabancı teröristleri” ülkeden çıkarma, “terörist” olarak adlandırdığı bazı Filistinli isimleri sınır dışı etme, DEAŞ ile mücadelede ABD’ye yardım etme ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin elindeki DEAŞ terör örgütü gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi yer aldı. Trump, Suriye konusuyla ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek.” dedi. Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini vurgulayarak, “Suriye’den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

KÖRFEZ TURUNDAKİ TEMASLAR

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad’da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirtti. Trump, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız.” ifadesiyle, söz konusu uygulamalara dair yönelimlerinin altını çizdi.